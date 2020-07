Tweede golf met grote gevolgen voor lagere afdelingen? Epidemioloog wil trainingen in provinciaal voetbal halt toeroepen

Ook in het provinciaal voetbal zijn de meeste clubs aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Dat gaat een week later dan voorzien van start, als dat er al van komt. Want als het aan professor Pierre Van Damme ligt, worden alle trainingen meteen gestaakt.

Pierre Van Damme is een epidemioloog verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en hij windt er geen doekjes om. "We moeten even alles dichtgooien en het aantal menselijke contacten beperken", verklaart de professor in Gazet van Antwerpen.

"Dat geldt zeker ook voor de sport. Contacten tussen spelers en trainers, of spelers onderling of ouders of supporters onderling: het zijn momenten waarop een overdracht van het virus mogelijk is."

Competitiestart uitstellen?

De meeste provincialers beginnen in de laatste twee weken van juli aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. De trainingen hervatten, oefenwedstrijden komen eraan en de spelers zien elkaar weer in de kleedkamers.

Onder het vorige seizoen werd al vroegtijdig een streep getrokken door de intrede van het coronavirus. Om het nakende seizoen uit te stellen vindt de epidemioloog het nog te vroeg. Daarvoor wil hij eerst de cijfers afwachten na de invoering van de nieuwe maatregelen