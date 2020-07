Jelle Van Damme heeft zin in nieuw avontuur: "Ik ben er zeker van dat ik Standard zou kunnen overtuigen"

Jelle Van Damme gaf in een interview met La Capitale aan dat hij zin heeft in een nieuw avontuur. Het hoofdstuk bij Lokeren, de club van zijn hart, is helaas niet geëindigd zoals hij zelf gehoopt had, maar nu probeert hij vooruit te kijken.

De inmiddels 36-jarige verdediger sprak in een gesprek met La Capitale onder andere over hoe hij al verschillende aanbiedingen binnenkreeg. "Als ik wou kon ik deze zomer al ergens tekenen."

Waarom dat nog niet gebeurde is volgens de Lokeraar simpel: "Ik wacht tot ik een project heb waar ik me volledig in kan vinden." Dus hij wil zijn handtekening niet eender waar zetten.

Standard:

Dat Van Damme hoog mikt is duidelijk: "Ja, mijn makelaar heeft me al aangeboden bij Benjamin Nicaise, maar daar klonk het dat de kern van De Rouches al volzet was. Zelf sprak ik ook met Bruno Venanzi, ik hou van zijn stijl, hij heeft het hart op de tong."

Maar toch werd hem in Luik geen kans aangeboden. Zelf is Van Damme van mening dat hij er zeker nog van waarde kan zijn. "Als ik de kans zou krijgen om me te tonen, door bijvoorbeeld een testperiode van twee weken te krijgen, dan zou ik daar zéker op ingaan. En ik ben er zeker van dat ik Standard zou kunnen overtuigen. De voorwaarden? Dat zien we dan wel. Ik zou zelfs niet persé elke week moeten spelen. Stel dat ze me een voorstel zouden doen maar ik enkele de garantie zou krijgen om pakweg 15 à 20 wedstrijden te spelen, dan zou ik me kunnen schikken in een rol als ervaren begeleider voor de jongeren," aldus Van Damme.

Ivan Leko stond ook positief tegenover mijn komst:

Antwerp is mij ook nog steeds heel dierbaar, ik ken er de mensen en heb een goede band met de supporters van The Great Old.

"Met Ivan Leko heb ik ook een gesprek gehad. Hij stond positief tegenover mijn komst, maar helaas beslist hij daar zelf niet over. Dat moet het bestuur doen. En op dit moment heeft ook Antwerp verdedigers genoeg", beseft Van Damme.

Lokeren:

Het hoofdstuk Lokeren is volledig omgedraaid. "Ik heb geen haatgevoelens of koester geen wrok. Dat is nergens voor nodig. Ik word snel kwaad, maar even snel is alles vergeten," sluit de verdediger af.