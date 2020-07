🎥 📷 Zlatan Ibrahimovic legt criticasters het zwijgen op met opvallend filmpje op instagram: "I am just warming up"

Dat hij veel zelfvertrouwen heeft is een algemeen geweten feit. Dat benadrukt hij nog maar eens op instagram. Met een opvallend filmpje geeft Zlatan Ibrahimovic aan nog lang niet op pensioen te willen gaan.

Zlatan Ibrahimovic blies nieuw leven in zijn carrière bij AC Milan. Maar dat hij er volgend jaar speelt is nog niet zeker. Bij Sky Sports Italia vertelde Ibrahimovic al dat hij nog geen nieuws heeft gekregen over een eventuele verlenging van zijn contract. "Ze vertellen me niks, maar dat verwachtte ik ook niet. Ik blijf gewoon hard trainen."

Met zijn filmpje lijkt hij dus alvast te willen aantonen dat hij klaar is voor nog een extra seizoen. Op de video hoor je de inmiddels al 38-jarige Zweed zeggen: Dus je denkt dat ik klaar ben? Dat mijn carrière op zijn einde zit? Je kent me niet. Heel mijn leven moest ik vechten. Niemand geloofde in me dus geloofde ik in mezelf. Sommigen wilden me breken, maar ze maakten me alleen maar sterker. Anderen wilden me gebruiken, maar ze maakten me alleen slimmer. En nu denk je dat ik klaar ben?

Aan iedereen: ik heb maar één ding te zeggen. Ik ben niet zoals jullie. Ik ben Zlatan Ibrahimovic. En ik ben nog maar net aan het opwarmen." Het laatste beeld dat je ziet is Zlatan die nog een dikke knipoog geeft, die vast en zeker niet alleen naar zijn criticasters bedoeld is, maar ook naar zijn club in Milaan.

Het filmpje werd in iets minder dan twee uur al meer dan 1,6 miljoen keer bekeken: