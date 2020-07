🎥 De Bruyne scoort heerlijke goal én evenaart legendarisch record, doek is gevallen voor Champions League én in degradatiestrijd

Het doek over de Premier League is gevallen. De kampioen was al langer gekend, maar nu is ook de strijd om de Champions League én de degradatie helemaal beslist. Het bleef tot in de slotminuten spannend op alle fronten.