🎥 Oeps: Zenit wint dubbel maar vernielt beker bij viering

Zenit Sint-Petersburg heeft zaterdag voor de vierde keer de Beker van Rusland gewonnen. Eerder won Zenit ook de competitie voor de 5e keer uit de clubgeschiedenis. Maar vooral de viering na de wedstrijd ging de wereld rond.

Vooraf leek het een eenvoudige wedstrijd te gaan worden voor Zenit. Ze moesten het immers opnemen tegen tweedeklasser FK Chimki. De verlossing kwam er echter pas in de 84e minuut met een penaltydoelpunt van Dzyuba.

Bij de bekeroverhandiging vierde aanvoerder Branislav Ivanovic (ex-Chelsea) uitvoerig met de beker in zijn handen. Vervolgens laat hij hem nogal hardhandig op de grond vallen. Op de beelden zien we enkele spelers en mensen van de technische staff meteen ontzet naar de beker kijken. Wat blijkt: het glazen deksel van de beker is kapotgebroken in verschillende stukken.