Vukovic helemaal terug na zware blessure: "Ik heb nooit aan stoppen gedacht"

Danny Vukovic heeft zaterdag bewezen helemaal terug te zijn. Nadat hij vorig jaar een afgescheurde achillespees opliep eind juli, heeft de Australische doelman tegen AZ de netten schoon gehouden.

Ondertussen is Vukovic al 35 jaar, een groot verschil met zijn doublure Maarten Vandevoordt (18). Maar 'Vuko' is een echte publiekslieveling bij Racing Genk. Na de gewonnen oefenwedstrijd tegen AZ werd hij bijna unaniniem gekozen tot Man of the match door de supporters. Op de clubwebsite komt hij nog even terug op zijn blessure en blikt hij vooruit op de competitie.

"Nooit aan stoppen gedacht"

"Ik raakte geblesseerd in de gym en enkele uren later was ik al geopereerd. Het was moeilijk om te verwerken, maar ik heb nooit aan stoppen gedacht. Mijn werk hier was nog niet af", klinkt het strijdvaardig. "Het deed wel pijn om niet mee te kunnen doen in de Champions League maar ik wou sterker terugkomen dan ooit" vervolgt hij.

"Eerste match? Ik weet niet wie er in doel staat"

Normaal gezien opent Racing Genk binnen twee weken het seizoen tegen KV Oostende. Vukovic hoopt alleszins op een goede start van de Limburgers. "Een goede start nemen is heel belangrijk, dat beseffen we allemaal. Of ik start? Geen idee, ik denk dat niemand dat al weet. Iedereen moet de coach overtuigen in het voordeel van de club", besluit hij.