Gewilde aanvaller echt op weg naar Jan Breydel? 'Club Brugge enige club die afdoende bod deed'

Het seizoen in The Championship zit erop en dus kunnen de ploegen er zich stilaan klaarmaken in de voorbereiding op het volgende. En daarbij horen ook transfers, uiteraard. Club Brugge wil een slag slaan ...

De interesse van Club Brugge in Bright Osayi-Samuel is uiteraard niet nieuw en die is er ook op zondag 26 juli nog steeds. De voorbije week kwam nog het bericht dat zijn team Queens Park Rangers hem ook aanboden bij enkele andere clubs, waaronder Premier League-promovendus Leeds United. Vijf miljoen euro Al die teams hebben tot op heden echter nog niet een bod binnengebracht van de orde van Club Brugge. Dat weet The Sun. Met het bod van Club Brugge (vijf miljoen euro inclusief bonussen) zou dus voldoende moeten zijn om hem naar Jan Breydel te sturen, al is de deal nog niet rond.