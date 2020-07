Pro League laat zich niet van zijn stuk brengen: "Competitie start op 8 augustus"

Ondanks de strengere maatregelen van minister van Sport Ben Weyts gelooft de Pro League in een competitiestart op 8 augustus.

Clubs zoals Anderlecht hadden al aangegeven dat ze sowieso zonder supporters zouden spelen in augustus. KV Oostende had dan weer beslist om wél supporters toe te laten bij de eerste wedstrijden van de competitie. Maar daar steekt het coronavirus nu een stokje voor aangezien Ben Weyts beslist heeft om elke sportactiviteit achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Reden 1 voor uitstel: tweede coronagolf

"Wij gaan er van uit dat de competitiestart zoals voorzien op 8 augustus is", benadrukt woordvoerder van de Pro League Stijn Van Bever aan Het Nieuwsblad. "Er was omtrent deze maatregel vooraf overleg geweest met de overheid en we begrijpen dat de veiligheid primeert", klinkt het.

Reden 2 voor uitstel: rechtszaken

Maar een tweede coronafolg is niet het enige dat de competitiestart een halt kan toeroepen. De competitiestart wordt ook nog eens onder druk gezet door rechtszaken van OHL en Beerschot én het kortgeding van Waasland-Beveren. De zitting van het kortgeding vindt maandag plaats.