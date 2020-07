'Chelsea zet Champions League-vetpotten niét op rekening en brengt meteen bod van tachtig miljoen euro uit'

Chelsea FC zal de komende dagen een versnelling hoger schakelen in de jacht op de handtekening van Kai Havertz. De fondsen zijn rond, de deal eigenlijk ook.

Chelsea FC heeft al langer een akkoord met Kai Havertz, maar de onderhandelingen met Bayern Leverkusen verliepen een pak stroever. Die Werkself weigerden echter om het prijskaartje te laten zakken.

Bild weet dat het akkoord bij deze wel nakend is. Chelsea is sinds enkele dagen zeker van een ticket voor de Champions League en de bijhorende vetpotten. Dan is het plots een pak gemakkelijk om tachtig miljoen euro op te hoesten.

Geen Europa League meer

Bovendien is Leverkusen akkoord met de onmiddellijke overgang van de 21-jarige Duitser. De roodhemden gaan Havertz niet laten blijven voor de afwerking van de Europa League in augustus.