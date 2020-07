Van Crombrugge maakt de balans van de paars-witte voorbereiding op: "Dat is onze beste transfer" en "Dan was er nooit sprake geweest van de crisis"

RSC Anderlecht begint op negen augustus aan de nieuwe voetbaljaargang met een verplaatsing naar Stayen. Het blijft echter koffiedik kijken hoe ver paars-wit momenteel staat. Hendrik Van Crombrugge doet een verdienstelijke poging.

“Ik veronderstel dat we op collectief vlak verder staan dan vorig seizoen”, schat Hendrik Van Crombrugge de kansen van RSC Anderlecht in in Het Laatste Nieuws. “Toen was ons competitiebegin slecht. Nu gaan we zeker beter doen.”

De doelman gelooft dan ook dat er dit seizoen met paars-wit rekening moet gehouden worden. “Zonder die valse competitiestart hadden we probleemloos play-off 1 gehaald. En dan was er nooit sprake geweest van de crisis.”

“In de voorbereiding troffen we al stevige tegenstanders. Saint-Etienne en FC Nantes zijn Janneke en Mieke niet, hé. Ik merk alleszins vooruitgang. Tegen Saint-Etienne begonnen we goed, maar kwamen we nadien in de problemen. Dat was tegen Nantes minder het geval.”

“Het team is grotendeels behouden”, besluit de doelman. “Als we ons nu nog gericht kunnen versterken... Ons beste ‘transfer’ is misschien wel de ervaring die de jonge gasten vorig seizoen hebben opgedaan. Het was mentaal soms heel moeilijk. Ook de routiniers hebben een pak bijgeleerd.”