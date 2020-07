Frank Lampard is vertrouwen in Kepa Arrizabalaga kwijt en wil deze zomer nieuwe doelman bij Chelsea

Frank Lampard is alle vertrouwen in doelman Kepa Arrizabalaga kwijt en wil een nieuwe doelman. Hij heeft al een shortlist gemaakt met enkele opvallende namen van spelers die hij graag onder de lat op Stamford Bridge zou zien staan.

Frank Lampard heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe doelman en niet zomaar een nieuwe doelman. Op zijn shortlist staan namen van enkele sterkhouders zoals Jan Oblak, Andre Onana en Nick Pope.

Meerdere clubs in Spanje hebben al aangegeven geïnteresseerd te zijn in de 25-jarige doelman, maar Chelsea wil zoveel mogelijk geld recupereren van de 71 miljoen pond die ze twee jaar terug voor hem betaald hebben.

Atletico heeft ook al laten weten dat Oblak niet te koop is, en als het Chelsea echt menens is, ze maar zijn clausule van 110 miljoen pond moeten betalen. Het ziet er dus niet naartoe uit dat Jan Oblak binnenkort in Londen zal neerstrijken.

Willy Caballero zal waarschijnlijk de voorkeur krijgen op Kepa in doel voor de FA Cup finale tegen Arsenal zaterdag, nadat Lampard Arrizabalaga al vervangen had voor de cruciale wedstrijd tegen Wolverhampton van Rode Duivel Leander Dendoncker.