Analyse Jonathan David op 'recordkoers'? Dit zijn op dit moment de duurste uitgaande transfers in Jupiler Pro League, met Genk als 'hofleverancier' in top-10

Jonathan David is erg gewild en diverse grote clubs uit het buitenland azen op de Canadees van KAA Gent. Voorzitter Ivan De Witte wil hem graag bij de Buffalo's houden, maar een transferrecord lijkt in de maak. En wat dan? We zetten alvast ook nog eens de duurste transfers in België op een rijtje.

Lille deed al een bod van om en bij de 20 miljoen euro, maar dat was voor KAA Gent veel te weinig voor Jonathan David. Ze spelen liever met hem kampioen dan hem voor zo'n bedrag te laten schieten in een mogelijk cruciaal jaar. Onder meer Leeds United deed volgens voorzitter De Witte bovendien al een veel beter voorstel dan Lille, dus zullen de Fransen sowieso moeten bijstellen. Dat zouden ze volgens diverse bronnen ondertussen ook al hebben gedaan. Gent zelf? Dat hoopt op meer dan 30 miljoen euro en kijkt zelfs naar 35 miljoen euro. Wat er ook van zij: als David deze zomer vertrekt, dan zal hij ook meteen het transferrecord van spelers uit de Jupiler Pro League breken. Dat record staat nu op naam van Wesley én Tielemans, die beiden voor 25 miljoen euro vertrokken uit de Belgische competitie. Marouane Fellaini zou van het podium vallen, hij is de enige transfer uit de top-10 die dateert van langer dan vijf seizoenen geleden bovendien. Genk 'hofleverancier' Genk deed tot op heden gemiddeld genomen de beste zaken, met vier uitgaande transfers. Ook Standard (2), Club Brugge (2) en Anderlecht (2) staan in de top-10. De Buffalo's staan daar niet in. Hun recordtransfer aan uitgaande zijde is tot op heden die van Sven Kums aan Watford voor 9 miljoen euro, goed voor een gedeelde 27e plaats in de totaalrangschikking van dure transfers. De huidige top-10 op een rijtje: