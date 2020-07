Van Crombrugge zal verdediging zonder Kompany moeten leiden: "Dat zou bij Anderlecht geen issue mogen zijn"

RSC Anderlecht begint op negen augustus aan de nieuwe voetbaljaargang met een verplaatsing naar Stayen. Vincent Kompany zal alleszins niet op het veld staan. En dat verandert de zaak voor Hendrik Van Crombrugge.

De spierscheur zal Vincent Kompany minstens een maand van het veld houden. “Maar dat verandert niets voor de kleedkamer”, benadrukt Hendrik Van Crombrugge in Het Laatste Nieuws. “Voor mij persoonlijk? Er staat iemand anders voor mijn neus.” (lacht)

Het blijft echter gissen wie Frank Vercauteren zal kiezen op Stayen. Een duo met Elias Cobbaut en Derrick Luckassen lijkt het meeste kans te maken. Ook Marco Kana is een optie, maar Vincent Kompany ziet eerder een verdedigende middenvelder in het jeugdproduct.

“Elias en Derrick hebben alle kwaliteiten om bij Anderlecht te voetballen”, heeft Van Crombrugge alle vertrouwen in zijn ploegmaats. “Cobbaut zat niet voor niets al bij de Rode Duivels, terwijl Anderlecht inspanningen heeft geleverd om Luckassen te houden.”

En toch zal Kompany - niet alleen zijn kwaliteiten, maar ook zijn leiderschap - gemist worden. “We hebben vorig seizoen ook af en toe zonder Vinnie moeten voetballen. Hij is dan de eerste om te zeggen dat we het moeten oplossen. Bij Anderlecht zou dat zelfs geen issue mogen zijn. Elke plaats op het veld is dubbel bezet.”