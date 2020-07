Wouter Biebauw blijft bij Roeselare maar aankondiging blijft nog even uit door bijzonder drukke transferweek

Het gaat hard bij KSV Roeselare. De ene na de andere inkomende transfer wordt aangekondigd en aan het einde van de werkweek zal ook Wouter Biebauw opnieuw zijn kribbel zetten bij de West-Vlamingen.

We gaan even terug naar midden juni. Wouter Biebauw gaf toen een interview bij Voetbalkrant.com: “Ik sta open voor alles. Eerste doelman in 1A, 1B of zelfs eerste nationale als ze een ambitieus project kunnen voorleggen”. Straks zet hij zijn kribbel in Eerste Nationale bij KSV Roeselare, dus ze moeten wel met een ambitieus project zijn komen aandraven.

De nieuwe investeerders speelden duidelijk een belangrijke rol in de beslissing van de 36-jarige keeper. “Ik heb met de voorzitter en de CEO gepraat en daar had ik een zeer goed gevoel bij. Het is ook goed voor de uitstraling van de club dat er een Vlaams bestuur is. In deze regio is er overigens voldoende potentieel wat partners en sponsors betreft”, was Biebauw overtuigd.

Zolotic en Biebauw: de blijvers

Op 22 juli kondigde Biebauw aan dat er een mondeling akkoord was met de club, maar tot op heden werd zijn ‘komst’ nog niet officieel aangekondigd. Maar daar heeft hij een logische verklaring voor. “Het gaat heel hard momenteel en er is amper tijd. Er moet snel een kern worden samengesteld en daarvoor gebeuren wel duizend telefoontjes per dag. Logisch ook, want Nermin (Zolotic, nvdr.) en ik zijn de twee enige overblijvers van vorig seizoen. Én wij waren dan nog eens allebei einde contract.”