We stevenen alsnog op nietigverklaring van competitie af: 'Club Brugge moet titel inleveren om resem rechtszaken te vermijden'

Club Brugge raakt morgen mogelijk de titel kwijt. De Pro League houdt vast aan een competitie met zestien clubs. Om dat erdoor te krijgen zonder een resem aan rechtszaken is er slechts één enkele oplossing: de nietigverklaring van de competitie.

In dat geval is er geen kampioen en degradeert Waasland-Beveren niet. Frankrijk en Nederland losten zo het vroegtijdige einde van respectievelijk de Ligue 1 en de Eredivisie op.

VTM weet dat het punt morgen alvast op de Algemene Vergadering van de Pro League staat. De profclubs maken zich bovendien sterk dat zo'n nietigverklaring - en dan kijken ze opnieuw over de landsgrenzen heen - eventueel protest van Beerschot en OH Leuven in de kiem zal smoren.

Blauw-zwarte sleutel

In dit geval lijkt Club Brugge de sleutel in handen te hebben. Niemand twijfelt aan de verdienste van blauw-zwart als landskampioen, maar Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert kunnen de boel ontmijnen. Wordt morgen vervolgd...