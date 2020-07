OFFICIEEL: Club Brugge vindt oplossing voor Rezaei en geeft de play-off 1 ambities van Charleroi een boost

Groot transfernieuws bij Charleroi: de Carolo's halen opnieuw Kaveh Rezaei in huis. Hij komt op huurbasis over van Club Brugge.

Kaveh Rezaei was samen met Nurio Fortuna veruit de belangrijkste vertrekker in het kamp van Charleroi deze zomer. De Iraanse spits was goed voor 12 goals en 4 assists in 22 competitiematchen en had zo een groot aandeel in de derde plaats van de Zebra's.

Mehdi Bayat maakte er geen geheim van dat hij Rezaei, die slechts voor een seizoen gehuurd werd van Club Brugge, opnieuw naar Mambourg wou halen. Daarin is hij dus ook geslaagd.

Beide clubs lieten weten dat de deal rond is. Rezaei wordt opnieuw voor aan jaar uitgeleend aan Sporting Charleroi. Een belangrijke transfer voor de Henegouwers in hun ambitie om play-off 1 te halen.