OFFICIEEL: 16-jarige doelman tekent eerste profcontract bij Anderlecht

"Mijn doel is om op termijn door te groeien naar de A-ploeg zoals vele andere jonge talenten van RSCA. Ik heb gekozen voor paars-wit omdat de jeugd hier echte kansen krijgt om zich te ontplooien, zowel op en als naast het veld", luidde de reactie van Timon Vanhoutte op de webstek van RSCA over zijn eerste profcontract.

De jonge doelman kwam eerder uit voor Kortrijk en Club Brugge, waar Anderlecht hem in 2018 ging wegplukken. Vanhoutte speelde het voorbije seizoen voor de U16 van de Rode Duivels.

In Youth We Trust 🟣⚪ Félicitations pour ton premier contrat Timon. 16 jaar, jeugdinternational en in de goede handen van keeperstrainer Frank Boeckx. (https://t.co/uLYD9tliPB) pic.twitter.com/GPIe8phTTM