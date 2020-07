Ouderdomsdekens genoeg bij Zulte Waregem, maar de aanvoerdersband gaat naar 19-jarige

Door het voetbalpensioen van Davy De fauw moest Francky Dury op zoek naar een nieuwe aanvoerder voor Zulte Waregem. De keuze viel ietwat verrassend op de jonge Ewoud Pletinckx.

Ewoud Pletinckx draagt voortaan de aanvoerdersband bij Zulte Waregem. "Ewoud is, niettegenstaande zijn jonge leeftijd, een jongen met persoonlijkheid en leiderschap. Hij is een winnaar, een harde werker en een jongen waar je organisatorisch en structureel mee aan de slag kan", motiveerde trainer Francky Dury zijn keuze op de webstek van Essevee.

Boegbeeld in wording?

Hij had nochtans enkele spelers met een pak meer ervaring waar hij voor kon kiezen. Bijvoorbeeld Vossen, Bruno of Bossut, die toch al meer dan een decennium in doel staat bij de club.

Het 19-jarige jeugdproduct is vereerd dat hij de aanvoerdersband krijgt. Het is opnieuw een mooie stap in mijn ontwikkeling. Ik hoop dat ik nu nog verder stappen kan zetten en hier misschien wel kan uitgroeien tot één van de boegbeelden van Essevee", aldus kersvers aanvoerder Pletinckx.