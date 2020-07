KV Oostende speelt zijn thuiswedstrijden dit seizoen in de... Diaz Arena

Na een geschil met sponsor Versluys heette het stadion van KV Oostende niet langer de Versluys Arena. Vrijdag werd de nieuwe naam van het stadion voorgesteld. Het wordt genoemd naar Diaz, het bedrijf van Frank Dierckens, de voorzitter van de Kustploeg.

"Het zit er bovenarms op tussen Oostende en Bouwgroep Versluys, letters Versluys Arena worden van het stadion gehaald." Dat kon u op 3 juni nog lezen op Voetbalkrant.com. Het bouwbedrijf was die letters toen eigenhandig van het stadion komen halen.

Nu prijken er nieuwe letters op de voetbalarena van de Kustploeg, die komend seizoen door het leven zal gaan als de 'Diaz Arena'. "KVO bereikte hierover een overeenkomst van één seizoen met het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens", luidde het op de webstek van Oostende.

KVO speelt morgen zijn eerste (oefen)wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen @cercleofficial in de ... Diaz Arena ! KVO bereikte hierover een overeenkomst van één seizoen met het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens. 💚❤️💛

👉 https://t.co/SLsRcZieHc pic.twitter.com/yyU1chzo7U — KV Oostende (@kvoostende) July 31, 2020

"Tot vorig seizoen hadden we met Diaz nog een commerciële overeenkomst met Club Brugge, maar die is afgelopen en nu kiezen we volledig voor KVO", aldus Frank Dierckens op kvo.be.