Het zit er bovenarms op tussen Oostende en Bouwgroep Versluys, letters Versluys Arena worden van het stadion gehaald

Bij KV Oostende vielen er deze morgen heel wat monden open toen ze aankwamen op de club. Waar normaal gezien in het groot 'Versluys Arena' te zien staat, viel deze ochtend niets meer te bekijken.

De Bouwgroep Versluys heeft namelijk zonder medeweten van de club de letters van het stadion gehaald. Dat liet de club weten via hun Facebook-pagina.

Oorzaak zou de gerechterlijke procedure zijn die Oostende gestart is tegen het bouwbedrijf. De twee partijen leven in onmin nadat er enkele betwistingen waren rond betalingen in verband met de stadionnaam.

KV Oostende liet weten niet 'geïntimideerd' te zijn en de gerechterlijke stappen te vervolgen. Daarnaast ging er ook bekeken worden of er geen schade werd berokkend aan het stadion tijdens het verwijderen van de letters.