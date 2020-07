Messoudi duidt Beerschot aan als favoriet in promotiefinale tegen OHL, maar waarschuwt: "Dat is toch een lastige en onvoorspelbare nieuwe factor"

Zondag volgt eindelijk de langverwachte return van de promotiefinale tussen Beerschot en OH Leuven. Beerschot wordt door menig waarnemer daarin getipt als favoriet. Mo Messoudi, zelf ex-prof bij de twee clubs, geeft in Het Laatste Nieuws zijn kijk op de match.

Messoudi ziet dat Beerschot de beste papieren heeft om naar 1A te stijgen, al heeft hij toch nog enig voorbehoud en dat heeft te maken met één man in het bijzonder.

"De 1-0 uit de heenwedstrijd is een uitstekende uitgangspositie en de ploeg stáát er. Als de terugwedstrijd al in maart kon gespeeld worden, ben ik er zeker van dat Beerschot het in Leuven had afgemaakt. Maar nu… Ik ben er toch iets minder gerust in."

"De aanwezigheid van ene Marc Brys… Dat is toch een lastige en onvoorspelbare nieuwe factor. Hij kan spelers die van het voorplan zijn verdwenen opnieuw enthousiasmeren, heeft zijn kern ongetwijfeld fysiek klaargestoomd en kan tactisch verrassen."

Leerling meets leermeester

Beerschot-coach Losada staat bovendien oog in oog met zijn leermeester, Brys. “Brys weet éxact hoe Beerschot zal spelen. Omgekeerd ligt dat een stuk moeilijker. Losada weet ook dat Brys een geliefkoosd systeem heeft (3-5-2, red.), maar dat wil niet zeggen dat hij zo zal spelen. Ik zie Brys verrassen. De laatste jaren durft hij iets makkelijker gokken en op de verrassing spelen."