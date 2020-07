UPDATE: Triomf voor Waasland-Beveren? Eerste stemming over 17 of 18 clubs levert niets op

In het Crowne Plaza in Diegem wordt druk vergaderd over de afwikkeling van het seizoen 2019/20 en over het format voor het nakende seizoen. Hoeveel clubs zullen er volgend seizoen in 1A aantreden en, vooral, is er daarin plaats voor Waasland-Beveren?

UPDATE 14u14: De eerste stemming is inmiddels achter de rug, maar die heeft geen tweederdemeerderheid opgeleverd. Het format met 18 clubs haalde wel meer stemmen dan het format van 17 clubs. Waasland-Beveren boekte donderdag een juridische overwinning tegen de Pro League en de KBVB. De kalender die op 8 juli werd voorgesteld, een met 16 clubs en zonder W-B, werd in de prullenmand gegooid. Bovendien moet er een torenhoge som betaald worden aan de Waaslanders per match die ze niet spelen in 1A. Het leek erop dat de Pro League toch voet bij stuk zou houden, maar nu zou men in de Algemene Vergadering toch zijn geplooid. Een format met 16 clubs is volgens Sporza van tafel geveegd. 17 of 18 clubs in 1A? Waasland-Beveren lijkt dus ook volgend seizoen nog in 1A te zullen aantreden. De vraag is nu of er voor 17 of 18 clubs gekozen wordt. Wat ook zeker is, is dat de promotiefinale tussen OHL en Beerschot zal doorgaan. De winnaar stijgt natuurlijk naar 1A en als er voor een format van 18 clubs wordt gestemd misschien ook de verliezer.