Peter Croonen tevreden met uiteindelijke beslissing: "Breed gedragen akkoord"

Voorzitter van de Pro League, Peter Croonen, heeft er een drukke dag opzitten. Op de persconferentie na de beslissing gaf Croonen aan tevreden te zijn met het resultaat.

"Het was een lange dag. We zijn vanmorgen begonnen met iedereen nog stevig in het eigen zadel. Weinigen wilden afwijken van hun overtuiging. Ik ben blij dat we uiteindelijk toch tot een akkoord zijn gekomen. Het is een breed gedragen akkoord", vertelt Croonen.

"Het belangrijkste is dat de bal weer kan rollen. De beslissing van 15 mei was weloverwogen. Het is omdat Waasland-Beveren tot het einde is gegaan en dat een format met 16 ploegen niet meer mogelijk is, dat we nu aan een competitie starten met 18 ploegen."

Croonen ziet strijdvaardige ploegen. "De beslissing van vandaag vergt moed van de clubs. Binnen twee jaar degraderen er drie ploegen en de komende twee jaar zitten er amper vier clubs in de play-offs. Dat wordt een sportieve uitdaging, maar ook dat is topsport. Je moet elk jaar zo goed mogelijk proberen zijn."

Als voorzitter van de Pro League kreeg Croonen de afgelopen maanden de wind van voren. "Er komt een doorlichting van onze werking. Als dat betekent dat er een onafhankelijke voorzitter aan het roer moet komen, dan is dat zo. Of ik hier nog zal zitten, is minder belangrijk. Al ben ik niet iemand die gaat lopen vanaf dat het een beetje moeilijk wordt.