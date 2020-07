Ivan Leko strijdvaardig, maar realistisch: "50% kans? Dan zegt iedereen dat ik niets van voetbal ken"

Morgen heeft Ivan Leko met Antwerp afspraak met de geschiedenis. Kan de Great Old favoriet Club Brugge in de luren leggen? "We zijn hier met één doel: winnen. Maar we spelen wel tegen de beste ploeg van België", aldus Ivan Leko op de persconferentie van vrijdagavond.

Hoe de voorbereiding op de bekerfinale verliep? "Heel vreemd, zoals bij alle andere ploegen... Ook de laatste dagen was het lastig om te focussen op deze wedstrijd, maar het was niet altijd evident. Maar deze match is te belangrijk om zomaar te laten schieten. Hoe dan ook, de jongens hebben enorm hard gewerkt de voorbije weken", aldus Ivan Leko.

"We spelen de bekerfinale tegen de landskampioen en de beste Belgische ploeg van het moment. We zijn niet gewoon maar blij om hier te zijn. Nee, wij willen winnen! Ik ben ervan overtuigd dat mijn jongens een goede wedstrijd zullen spelen. Het zal blijken of dat voldoende is om de Beker mee naar huis te nemen."

"Dan schrijven jullie dat ik niets van voetbal ken"

Heeft de Great Old 50% kans op winst morgen? Daarop antwoordde de Kroaat erg eerlijk. "Als ik dat zou zeggen, dan schrijven jullie morgen allemaal dat ik niets van voetbal ken. Ik heb alleszins veel vertrouwen in mijn spelers."

Een van de jongens die het verschil kan maken bij Antwerp, is de heropgeviste Didier Lamkel Zé. "Kijk, het is nooit Leko vs Lamkel Zé geweest. Ik ben coach van Antwerp en werk met de spelers die hier onder contract staan. Als hij op fysiek, mentaal of tactisch vlak niet klaar was geweest, was hij er nooit bij geweest. Het beste elftal zal spelen morgen. Het enige wat telt is: winnen! Het resultaat is heilig", besluit de Kroaat.