Slecht nieuws voor Beerschot: positieve coronatest dag voor promotiefinale

Een dag voor de 'promotie'finale tussen Beerschot en Oud-Heverlee Leuven heeft iemand uit de club bij Beerschot positief getest op het coronavirus.

Gelukkig voor Beerschot is de wedstrijd van morgen eigenlijk overbodig en staat er geen promotie meer op het spel na de Algemene Vergadering van gisteren. Beerschot en OHL zullen ongeacht de uitslag van zondag allebei in 1A spelen volgend seizoen.

Over wie het gaat is nog niet bekend. Het kan zowel om een speler, trainer of medewerker van de club zijn.

De club laat weten dat de persoon in kwestie geen symptomen had en nu 7 dagen in quarantaine is geplaatst. Uit respect voor zijn privacy wil Beerschot de naam van het besmette lid niet bekendmaken.

De wedstrijd van zondag tegen OHL zal gewoon doorgaan, ondanks dat er niets meer op het spel staat voor beide clubs.