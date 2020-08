Faes, Foket en De Smet schrijven een stukje geschiedenis bij Stade Reims

Na de wedstrijd tussen PSG en Lyon kregen onze Belgen bij Stade Reims, Thomas Foket, Wout Faes en Thibault De Smet, uitstekend nieuws.

Door de overwinning van PSG tegen Olympique Lyon in de finale van de Franse ligabeker vrijdagavond (0-0, 6-5 na penalty's) is Stade Reims nu zeker van zijn ticket voor de voorrondes van de Europa League.

Daardoor gaat Reims voor het eerst sinds seizoen 1962-1963 terug Europa in. De één zijn dood is de ander zijn brood, want het betekent ook geen Europees voetbal voor het Lyon van Jason Denayer volgend seizoen, dat pas zevende eindigde in de Ligue 1. Tenzij het de Champions League wint...