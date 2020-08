Beerschot ziet promotie als katalysator voor de bouw van het nieuwe stadion: "Dan moet het er zeker zijn"

Zondag speelt Beerschot nog de promotiefinale tegen OH Leuven, maar na de Algemene Vergadering van vrijdag zijn de Ratten al zeker van de promotie naar 1A. De club wil opnieuw een blijvertje worden in de hoogste afdeling van ons voetbal en wil daarvoor de nodige fundamenten leggen.

Beerschot wil zo snel mogelijk een stadion bouwen. De gesprekken met de stad over de locatie Petroleum Zuid zijn alvast aan de gang. Er is zelfs al een deadline vooropgesteld.

“Na 2026 hebben we geen stadion meer. Dan moet het er zeker zijn. En hopelijk sneller”, zegt bestuurslid Luc Neefs aan Het Laatste Nieuws.

Over de financiering van het stadion is nog niet alles uitgeklaard, want de stad en haven zullen geen 50 miljoen euro op tafel leggen. Met de komst van Philippe Verellen is er wel een nieuwe kapitaalkrachtige investeerder bij de club gekomen.