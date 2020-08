Mo Messoudi verwacht verrassende veldbezetting bij OHL: "Die geheimdoenerij was niet voor niets"

Vanavond weten we eindelijk wie zich kampioen van 1B mag noemen. Bijna vijf maanden na de heenmatch ontvangt OHL Beerschot. Kan OHL gaten vinden in de stugge organisatie van de Ratten? We vroegen het aan Mo Messoudi, die voor beide ploegen uitkwam en beide trainers door en door kent.

Marc Brys liet de afgelopen weken niets aan het toeval over. De Antwerpenaar broedt op een plannetje tegen 'zijn' Beerschot. Het wordt uitkijken naar welke veldbezetting Brys uit zijn hoge hoed zal toveren tegen OHL.

"Bij STVV durfde Marc Brys wel eens erg offensief starten. Ook vanavond zie ik hem bijvoorbeeld met drie spitsen beginnen", vertelt Messoudi aan Voetbalkrant.com. "Een ding lijkt duidelijk: hij zal niet in zijn standaardopstelling starten, gezien de geheimdoenerij van de voorbije weken!"

Erg defensief Beerschot

Na het 1-0 verlies uit de heenmatch zal OHL hoe dan ook moeten scoren. En dat is geen sinecure tegen Beerschot, dat amper doelpunten slikte in de voorbereiding. "OHL heeft aanvallend wel kwaliteit rondlopen. Uiteraard is er Thomas Henry. Maar ook iemand als Maertens kan vanuit de tweede lijn voor gevaar zorgen. En uit de heenmatch is ook gebleken dat Aguemon en Mercier, die allebei invielen, iets extra kunnen geven aan OHL."

"Ongeacht hoe OHL zal spelen, het zal niet evident worden om het systeem van Beerschot in de problemen te brengen. Daar staat de organisatie immers als een huis. In feite speelt Losada erg defensief, met vijf echte verdedigers en twee verdedigende middenvelders. Daarnaast heb je nog Holzhauser en eigenlijk maar twee echt offensieve spelers."

Overbodige match?

Door de beslissing van de Pro League, zijn/lijken zowel Beerschot als OHL al zeker van promotie naar 1A. Al gaf Brys al aan dat hij enkel bij winst 100% gerust zou zijn. Hoe dan ook verliest deze wedstrijd enorm veel spankracht. Al staat de titel in 1B nog steeds op het spel vanavond.

"Tja, dat is inderdaad zo! Ongelooflijk wat er hier allemaal gebeurd is de voorbije maanden. Anderzijds, ze spelen nog altijd voor de titel. Ik hoop dan ook op een mooie wedstrijd tussen twee goede ploegen! We hebben er lang genoeg op moeten wachten."

Aan een pronostiekje waagt de Antwerpenaar zich niet. "Nee, dat doe ik liever niet. Maar als Beerschot scoort, is het volgens mij game over voor OHL. Ik zie hen geen drie doelpunten scoren tegen dit Beerschot", besluit Mo Messoudi.