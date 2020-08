KV Oostende wil de tribunes opvullen met opmerkelijk initiatief: "Op die manier ben je toch een beetje aanwezig in het stadion"

De eerste wedstrijden in de Jupiler Pro League zullen met lege tribunes afgewerkt worden. Al proberen sommige clubs toch wat sfeer in het stadion te creëren. Nu komt ook KV Oostende met een opmerkelijk initiatief.

De Kustboys openen het nieuwe seizoen op eigen terrein tegen promovendus Beerschot. Geen fans dus in de Versluys Arena, maar desondanks hoopt KVO dat hun supporters toch op een originele manier aanwezig zullen zijn.

“Bestel nu jouw eigen kartonnen bord (€19,5) om in het stadion te plaatsen voor de eerste thuiswedstrijd tegen Beerschot”, klinkt het in een tweet. Maar daar blijft het niet bij.

“Daarnaast roepen we op om persoonlijke zaken te komen afgeven waar we het stadion mee kunnen vullen: denk aan banners en spandoeken, maar ook aan knuffelberen of poppen. Op die manier ben je toch een beetje aanwezig in het stadion”, zegt COO Thorsten Theys.