"Wie is de ploeg van 't Stad?" Na 16 jaar eindelijk nog eens een échte Antwerpse derby in eerste klasse

Beerschot maakt zich na een afwezigheid van zeven jaar op voor een terugkeer naar de hoogste Belgische voetbalklasse. Antwerp speelt intussen alweer drie seizoenen in 1A, maar voor een gemeenschappelijk seizoen in eerste klasse moeten we teruggaan naar het seizoen 2003-2004.

In 2004 droeg Patrick Goots nog de aanvoerdersband bij Antwerp en toen waren de Kielse Ratten nog Germinal Beerschot. De Great Old degradeerde dat jaar en klom pas in 2017 weer op naar het hoogste niveau.

De stadsderby's van dat seizoen werden overigens gewonnen door de Mannekes in 't paars (0-4 en 1-0). In 2018 stonden beide clubs nog wel eens tegenover elkaar in play-off 2, maar de échte derby's in eerste klasse liggen dus al zestien jaar achter ons.

Maar dit seizoen is het eindelijk weer van dat. Tussen 23 en 26 oktober zal het Bosuilstadion het strijdtoneel zijn voor de eerste ontmoeting van dit seizoen. Tussen 5 en 7 februari staat de terugmatch op het programma.

"Volgend jaar weer de Antwerpse derby..... Wie is de ploeg van 't Stad", vroeg Beerschot-middenvelder Ryan Sanusi, een echte Antwerpenaar, zich af op Twitter.

We Did It !!!! Champions 2019-2020💜💜💜 Volgend jaar weer de antwerpse derby..... Wie is de ploeg van 't Stad?? 😉 @MariusNoubissi pic.twitter.com/XzDf74Swoz — Ryan Sanusi (@Rsanusi18) August 3, 2020