Niks dan positieve vibes bij 'Roeselare tweepuntnul', dat graag de plaats van Club Brugge U23 inneemt in 1B

Er waait een nieuwe wind bij KSV Roeselare. Sinds de officiële bekendmaking van de overname werd er al een technische staf voorgesteld en een dozijn nieuwe spelers. De positieve vibes bij 'Roeselare tweepuntnul' zijn groot, zeker bij Wouter Biebauw.

De 36-jarige goalie gaat straks het vijfde seizoen in van zijn tweede passage bij de club en zal goed moeten zoeken naar een vertrouwd gezicht van vorig seizoen. “Klopt. Alleen Nermin Zolotic en ik blijven over”, gaf Biebauw aan in een gesprek met Voetbalkrant.com. Zolotic arriveerde net zoals Biebauw in 2016 bij EsVee. Hij ligt vast tot 2022. Dit interview dateert van voor de officiële aankondiging van Biebauw. Vrijdag tekende hij tot 2022.

Contrast met vorig seizoen

Wat opvalt is dat de meeste nieuwkomers, en dat is intussen toch al een hele rist, voor twee jaar of langer heeft getekend. Kijk maar naar Delorge, Dervite, Buyl en Vinck, die allen tot 2023 vastliggen. “Dat is een positief signaal. Zo geef je aan de nieuwkomers een signaal dat ze mee kunnen groeien in het project. Dat zorgt voor een stabiele basis en is het bewijs van een filosofie over meerdere jaren”, juicht Biebauw de nieuwe aanpak toe.

Want het is ooit anders geweest. Zo werd in september 2019 een half legertje buitenlanders aangetrokken op deadline day. Stuk voor stuk contracten van een jaar. “Jongens die geen band hebben met de club een eenjarig contract geven kan een risico zijn. De kopjes kunnen dan al snel naar beneden gaan en ze denken al snel aan de volgende club. Dat zal je nu zeker niet hebben.”

Eerste Nationale?

Omdat het geen proflicentie kon bemachtigen treedt Roeselare volgend seizoen aan in Eerste Nationale. Normaal gezien, want de club heeft intussen een plaats opgeëist in 1B. "KSV Roeselare eist haar plaats op in Eerste Klasse B, en vraagt uitgenodigd te worden door de Pro League en de KBVB om haar dossier toe te lichten en te verdedigen", klonk het op de webstek.

De eerste voorstelling van het vernieuwde Roeselare zal er ook pas komen begin september, enkele dagen voor de competitiestart (als die niet wordt uitgesteld). Moest Roeselare alsnog een plaats in 1B bemachtigen, dan begint het seizoen in het weekend van 21-22-23 augustus.