Iker Casillas neemt definitief afscheid van het voetbal en neemt adviserende rol op bij Real Madrid

De carrière van Iker Casillas zit erop. Door een hartstilstand kwam de Spaanse doelman al sinds vorig jaar niet meer in actie, maar nu zegt hij het voetbal definitief vaarwel.

Of toch het veld, want Casillas heeft meteen een nieuwe functie gevonden. De oud-doelman van Real Madrid keert terug naar de Spaanse club. Daar gaat hij een adviserende rol opnemen binnen de club.

Casillas volgt het voorbeeld van Zinedine Zidane, die na zijn carrière ook een adviserende rol op zich nam naast voorzitter Florentino Perez. Nadien werd de Fransman coach bij Real Madrid Castilla, waarna hij de leiding kreeg over het eerste team.

Of Casillas hetzelfde carrièrepad zal bewandelen is nog niet zeker. Casillas is zeker en vast niet de eerste oud-legende van de club die terugkeert bij Madrid. Ook Zidane, Raul, Roberto Carlos, Butragueno, Valdano,... gingen hem voor.

Casillas kwam in zijn carrière tot 793 wedstrijden, waarvan het grootste gedeelte voor Real Madrid. Hij was ook lang recordinternational voor Spanje, maar Sergio Ramos verbrak zijn record.