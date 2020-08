Kolo Touré weet waar het schoentje wringt bij Virgil Van Dijk: "Op die manier is hij te pakken"

Er lijkt geen twijfel over te bestaan dat Virgil Van Dijk de beste verdediger ter wereld is. Een mening die ook Kolo Touré deelt, al denkt de Ivoriaan ook één grote zwakte te zien in het spel van de Nederlander.

Tegenover Stats Perform heeft Kolo Touré niets dan lof voor Virgil Van Dijk. "Hij is een ongelooflijke topspeler. Hij heeft alles. Snelheid, kracht en techniek. Hij kan het spel bepalen met zijn geweldige inspeelpasses." Toch ziet Touré één grote zwakte in het spel van Van Dijk. "Ik zie hem niet vaak in één-tegen-één-situaties. In mijn optiek is dat zijn zwakte. Hij is heel lang, dus als vinnige aanvaller zou ik heel agressief op hem aanvallen. Dan heeft hij het moeilijk en is hij te pakken." "Maar hij is natuurlijk ook heel slim. Hij kiest altijd heel goed positie en heeft daarnaast ook nog eens geweldige ploegmaats om zich heen. Daar wordt je als speler ook alleen maar beter van."