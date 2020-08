Roberto Martinez twijfelt geen moment wanneer hij gevraagd wordt naar zijn beste moment bij de Rode Duivels

De Spaanse bondscoach van de Rode Duivels zit ondertussen al vier jaar aan het roer bij de Rode Duivels.

In een lang interview met RTBF blikt Roberto Martinez terug op vier jaar Rode Duivels en duidt hij het beste moment aan dat hij mocht meemaken, en natuurlijk gaat het dan over het WK 2018 in Rusland.

"Ik wil benadrukken dat het vooral de spelers zijn die voor de beste momenten zorgen", gaat Martinez van start. "Onderweg naar Rusland zag ik de concentratie en de vastberadenheid waarmee de spelers het vliegtuig opstapte."

"Maar als ik er één moment moet uitkiezen, dan is het de wedstrijd tegen Brazilië. Het was het enige land dat het WK al vijf keer won. Voor 70 minuten lang spelen we een tactisch perfecte wedstrijd. De laatste 10 minuten hebben we getoond hoe je een voorsprong vasthoudt. Het blijft het beste moment ooit in die vier jaar", verklaart de Catalaan.

"Tijdens de Wereldbeker heb je weinig tijd om je voor te bereiden. We kozen voor een radicalere aanpak. We hadden ze zien spelen en het was al meer dan twee jaar geleden dat ze nog eens meer dan twee doelpunten slikten. We wisten dat we een samenhangsel van andere tactieken moesten gebruiken. Dus ik vroeg aan Lukaku en Hazard om de flanken voor zich te nemen, terwijl De Bruyne zich moest manifesteren als 'valse nummer negen'. Een combinatie van twee dingen die we eerder al eens geprobeerd hadden."