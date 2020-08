Anderlecht en Rangers dicht bij deal Roofe

Anderlecht laat Roofe vertrekken naar de Rangers. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De Engelsman kostte te veel en kon zijn prijskaartje niet waarmaken.

Anderlecht en de Glasgow Rangers zouden in verregaande onderhandelingen zitten omtrent Roofe. De Schotse ploeg zou de Engelsman, volgens mensen in zijn entourage zelf, defintief overnemen van Paars-Wit.

Roofe kwam vorig seizoen over van Leeds. Anderlecht legde zes miljoen voor hem neer. Door onder andere aanhoudend blessureleed kon hij maar magere cijfers voorleggen. Hij scoorde zes keer in 13 wedstrijden en gaf twee assists. Verder is niet iedereen op Neerpede overtuigd van hem, dus mag hij de club verlaten.

Opvallend gegeven aangezien Anderlecht nu al moeite heeft om de weg naar het doel te vinden. Bij de Brusselaars is er een spitsenprobleem, maar ze rekenen dus niet meer op de diensten van Roofe. Hoewel RSCA zelf nog niets wil bevestigen, zouden ook zij dus dicht staan bij een deal met Mustapha Bundu van de Deense Aarhus. Momenteel is enkel het prijskaartje van 3 miljoen euro nog iets waarover verder onderhandeld moet worden.