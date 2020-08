Neymar maakt de balans op van zijn drie seizoenen bij PSG

Het is ondertussen drie jaar geleden dat Neymar de duurste voetballer ooit werd. PSG legde destijds maar liefst 222 miljoen euro neer.

Op 3 augustus 2017 slaagde Paris Saint-Germain erin om Neymar bij Barcelona weg te plukken in ruil voor een cheque van 222 miljoen euro. Drie jaar later scoorde Neymar 70 goals en gaf hij 39 assists in 82 wedstrijden, goed voor 9 titels.

Op dinsdag maakte de Braziliaanse ster de balans op van zijn drie seizoenen bij PSG. "Deze drie jaar zijn rijk aan geweldige ervaringen. Ik heb een aantal gelukkige momenten gehad en een aantal moeilijkere, vooral toen ik niet in staat was om te spelen vanwege blessures," vertelde Neymar op de officiële website van de club. "Dankzij de hulp van mijn teamgenoten heb ik dat allemaal achter me kunnen laten en me kunnen concentreren op wat echt belangrijk is voor iedereen, namelijk prestaties op het veld die zich uitbetalen in titels. Onze fans en de hele club zijn hier getuige van tijdens elke wedstrijd," zei hij.

"Ik denk dat ik mijn beste momenten in Parijs beleef. We zijn een familie, die hetzelfde grote doel voor ogen heeft als de fans. We willen dit seizoen de Champions League winnen. We zullen er voor vechten, want we zijn er nog nooit zo dichtbij geweest," voegde de Braziliaan eraan toe, die zich meer en meer comfortabel voelt in de Ligue 1.

"Elke wedstrijd moet ik me nog aanpassen. Het voetbal hier is iets fysieker en de competitie zit vol met talentvolle, snelle jongens. Terwijl mijn sterkte hem meer zit in het dribbelen. Het uitschakelen van een tegenstander, om zo mijn ploeggenoten te helpen scoren. Zo speel ik graag", concludeerde Neymar.