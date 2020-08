Schotse verdediger van Hamburg op weg naar Cercle Brugge

Cercle Brugge is op zoek naar versterkingen en bij hun zoektocht zijn ze uitgekomen bij de verdediger David Bates. De Schot is eigendom van het Duitse Hamburg, maar vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Sheffield Wednesday.

Volgens Het Nieuwsblad staat Cercle Brugge dicht bij een nieuwe inkomende transfer. Het zou gaan om David Bates, een Schotse verdediger die voorlopig nog eigendom is van Hamburg. Hij zou zijn medische testen al afgelegd hebben bij de Belgische club.

Vorig seizoen speelde Bates in Engeland, want hij werd een seizoen uitgeleend aan Sheffield Wednesday. Veel kwam Bates echter niet aan spelen toe, want hij kwam slechts één keer in actie voor de Engelse club.