Waasland-Beveren heeft zijn nieuwe nummer 9 te pakken: Fransman met verleden bij Antwerp

Waasland-Beveren maakt gretig gebruik van de laatste dagen voor de competitiestart en heeft een aanvallende versterking naar de Freethiel gehaald. Het gaat om de Franse spits Jordan Faucher.

Een van de grote problemen bij het Waasland-Beveren van vorig seizoen was de doelpuntenproductie. Zo liep er geen spits rond die er tien of meer op een seizoen binnen schoot. Die hopen ze nu wel in de rangen te hebben met Jordan Faucher.

Antwerp-verleden

De 28-jarige spits tekende een tweejarig contract op de Freethiel. Hij komt over van het Griekse Xanthi, waar hij vorig seizoen goed was voor 7 goals in 26 matchen. Faucher moet de concurrentie aangaan met Milosevic en Sula.

Waasland-Beveren is niet Fauchers eerste Belgische werkgever. Tussen 2012 en 2014 speelde hij bij Antwerp, toen nog in tweede klasse. Hij scoorde tien competitiedoelpunten in zijn twee seizoenen (39 matchen) op de Bosuil.