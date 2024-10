'John Bico, ex-sportief manager van Antwerp, aan België uitgeleverd op verdenking van frauduleuze praktijken'

De naam John Bico doet nog wel een belletje rinkelen. De man die bij Antwerp nog sportief manager was kent nu mindere tijden.

De afgelopen jaren leek de man met Kameroense roots verdwenen met de noorderzon, maar nu is hij weer in België. Het Nieuwsblad meldt dat de Verenigde Arabische Emiraten hem heeft uitgeleverd aan ons land. Er loopt een onderzoek naar Bico voor het hanteren van valse sponsoringcontracten tijdens zijn periode bij White Star Woluwe.

Bij het bescheiden WS Woluwe beleefde Bico op sportief vlak zijn hoogtepunten. Na de naamsverandering naar WS Brussel loodste hij de ploeg als trainer-voorzitter verrassend naar de titel in tweede klasse in 2016, maar achter de schermen liep duidelijk van alles mis. De licentie om op het hoogste niveau in actie te komen werd niet gehaald en ook met allerlei contracten zouden dus wel wat dingen mis zijn.

Tumultueuze maanden bij Antwerp

Later dat jaar stond de komst van Bico naar Antwerp garant voor tumultueuze maanden, maar zijn tijdperk op de Bosuil was geen lang leven beschoren. Ook bij White Star was de schone schijn ondertussen voorbij: de club werd in 2017 ontbonden. Bico kreeg voor het eerst voet aan grond in het Belgische voetbal als makelaar van de broers Hazard.

Nu heeft Bico dus wel andere zaken aan zijn hoofd. Op vraag van een onderzoeksrechter in Brussel is hij gearresteerd in Fujairah, de hoofdstad van het emiraat met dezelfde naam. Bico zou donderdag in de loop van de namiddag geland zijn op de luchthaven van Zaventem. Het federaal parket wil voorts geen uitleg geven over de zaak.

Bico gearresteerd door samenwerking met VAE

Ontslagnemend minister van Justitie Paul Van Tigchelt looft de toename van het vertrouwen en de samenwerking tussen België en de Verenigde Arabische Emiraten.