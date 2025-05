De Bosuil zal beven op zijn grondvesten: Antwerp heeft heel wat in petto voor zijn fans

Antwerp speelt dit weekend zijn laatste thuiswedstrijd van de Champions' Play-offs. De club voorziet heel wat leuke dingen voor de supporters.

Antwerp neemt het zaterdagavond op tegen Union SG in de Jupiler Pro League. Het is de laatste thuiswedstrijd van de Champions' Play-offs voor The Great Old. Daarom doet de club een inspanning.

Het belangrijkste zal ongetwijfeld de huldiging van Toby Alderweireld zijn. De centrale verdediger stopt na dit seizoen met voetballen en zal in de bloemetjes worden gezet bij zijn ploeg. Dat meldt Antwerp via zijn sociale media.

Er is nog geen 100% zekerheid dat Alderweireld zal spelen, al lijkt het daar wel op. Zelf beloofde hij al dat hij dit seizoen sowieso nog op het veld zou staan. Coach Andries Ulderink was ook al voorzichtig positief.

Verder zullen de fans een grote sfeeractie voorzien voor de wedstrijd. Om de fan-experience nog wat beter te maken zal ook Mark with a K aanwezig zijn. Hij zorgt voor de lievelingsbeats van de kapitein.

Antwerp rekent erop dat het nog barrages speelt tegen Charleroi, winnaar van de Europe Play-offs, voor het laatste Europese ticket. De club is hier echter nog niet zeker van, en daarom voorziet de club dit weekend alles al.