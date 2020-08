Yves De Winter nog niet uitgevoetbald: "Ik had gehoopt mijn carrière af te sluiten bij Antwerp"

Yves De Winter is een van de drie doelmannen die hun contract zagen aflopen bij Antwerp. Net als Sinan Bolat en Jens Teunckens heeft hij nog geen nieuwe club gevonden en om te stoppen voelt de 33-jarige keeper zich nog te jong.

In de zomermercato van 2018 maakte Yves De Winter de overstap van Roeselare naar Antwerp. Inmiddels is zijn contract bij de Great Old afgelopen zonder een officiële match te hebben gespeeld voor de club. Toch had hij het naar zijn zin bij de oudste voetbalclub van het land.

Akkefietjes van Lamkel Zé

"Mijn tijd bij Antwerp ga ik nooit vergeten, het was echt top. Ik zat er bij een mooie club die in een opwaartse spiraal zit. Die beker zal ook niet de laatste prijs zijn. Elke dag genoot ik op training. Of in de kleedkamer, van pakweg de akkefietjes met Lamkel Zé", blikte De Winter terug bij Gazet van Antwerpen.

Maar Antwerp zag geen toekomst meer in hem en nu is hij op zoek naar een nieuwe werkgever. "Ik kan dit niveau nog zeker twee jaar aan en wacht dus af. Ik bekijk de voorstellen die op me afkomen, en anders zal ik wel iets anders vinden. Ergens had ik gehoopt om mijn carrière op de Bosuil te kunnen afsluiten, waarom niet als coach."