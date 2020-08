De scheidsrechters voor de eerste speeldag zijn bekend: Lawrence Visser bijt de spits af

De Royal Belgian FA maakte vrijdagnamiddag de lijst bekend met de negen namen van de scheidsrechters die op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League in actie zullen komen.

Voor de topper tussen Club Brugge en Charleroi is Lawrence Visser aangeduid om alles in goede banen te leiden. Boucaut fluit het interessante duel tussen KV Mechelen en Anderlecht, terwijl Lothar D'Hondt en Bram Van Driessche de scheidsrechters zijn voor respectievelijk OHL en Beerschot, de nieuwkomers in 1A.