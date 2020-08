Defour geeft Vanheusden raad: "Het is jouw taak om de gemoederen te bedaren"

Philippe Montanier maakte donderdag bekend dat Zinho Vanheusden de nieuwe aanvoerder wordt van Standard. Op zijn 21ste is hij niet de jongste kapitein die de Rouches ooit hadden. Die eer is weggelegd voor Steven Defour. Maar de verantwoordelijkheid kan hem wel helpen.

Defour werd op zijn 19de kapitein bij Standard. "Ik denk niet dat leeftijd een rol speelt. Ik ben een natuurlijke leider en als ik Zinho bezig zie, is hij dat ook. Maar dat wordt alleen geaccepteerd als de anderen zien dat je goed kan voetballen. Je moet ook goed in de groep liggen”, zegt Defour in HBvL.

Vanheusden pakt nog altijd redelijk veel kaarten, nu moet hijzelf het goeie voorbeeld geven. "Als kapitein is het vooral zaak om je verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld naar de media toe. Als je net een topmatch hebt verloren is dat minder fijn, maar moet jij er wel staan. En akkefietjes op training zijn er altijd. Het is dan jouw taak om de gemoederen mee te bedaren.”