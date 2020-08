🎥 Sportief directeur Anderlecht legt zijn strategie uit, zijn relatie met Kompany en wat er nog gaat gebeuren qua transfers

Peter Verbeke, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht, is een fan van datagericht scouten. Vrijdag nam hij de tijd om heel zijn filosofie uit de doeken te doen: "We moeten wereldwijd scouten, dan kan je niet alles live zien."

Verbeke praat over verschillende facetten van zijn werk, maar ook over zijn relatie met Vincent Kompany. "Vince is dag en nacht met Anderlecht bezig. Net als ik. Hij kent de spelers van de U7 en de U8, niet enkel van de A-ploeg. Daarom klikt het ook zo goed tussen ons. Omdat we weten dat we er allebei dag en nacht mee bezig zijn."

Zijn transferpolitiek is makkelijk samen te vatten. "De club zal zich wereldwijd richten op jonge talenten die we beter kunnen maken. Daarnaast moeten we onze eigen jongeren via de A-kern verbeteren."

