Nabil Dirar straks weer in België te bewonderen? Niet als we zijn makelaar mogen geloven

Er deden onlangs geruchten de ronde dat Nabil Dirar voor een terugkeer naar België zou staan, maar daar is niets van waar.

Keert Nabil Dirar (34) terug naar België? De laatste weken zijn er geruchten dat Club Brugge de flankspeler graag wil terughalen. De fans speculeren over een terugkeer sinds een video van de club een nieuwe mysterieuze speler onthulde, die opvallend veel op Nabil Dirar leek.

De makelaar van de speler, Fouad Ben Kouider, is door ons gecontacteerd en ontkent de geruchten alvast. "Nabil was met mij op doorreis in België, maar keerde terug naar Istanbul. Er is geen sprake van een transfer op dit moment," zei hij. Nabil Dirar verlengde zijn contract bij Fenerbahce afgelopen november met twee jaar. Hij heeft het afgelopen seizoen 33 wedstrijden in alle competities gespeeld.