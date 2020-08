David is nog niet binnen, maar Lille blijft niet stilstaan en haalt ander toptalent

Het gaat om Angel Gomes, een Engels-Portugese aanvallende middenvelder. Aangezien hij zijn contract bij Manchester United niet wou verlengen, trekt hij transfervrij naar Lille.

Maar spelen bij Lille zit er nog niet in voor Angel Gomes. Hij tekende een contract tot medio 2025 maar wordt meteen uitgeleend aan Portugese eersteklasser Boavista.

Gomes doorliep alle jeugdcategorieën bij Manchester United maar kwam slechts aan 46 speelminuten bij de hoofmacht van United.

🔴 We're delighted to officially announce the signing of @England U20 attacking midfielder Angel Gomes in a deal that runs until 2025. Angel will spend the 2020/21 campaign on loan at @boavistaoficial. #NewPlayerDetected #MercatoLOSC pic.twitter.com/5qAhWvgrjj