Dit is ons eerste 'Team van de Week' van het nieuwe seizoen!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel openen we met Warleson. Hij was de beste man van Cercle Brugge op bezoek bij Standard en hield daar bijna ook punten aan over. De concurrentiestrijd met nieuwkomer Didillon zou nog wel eens spannend kunnen worden. Ook Keet, Pirard en Koffi maakten indruk op speeldag 1.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Waasland-Beveren en STVV waren de winnaars van het weekend, deels door een stevige defensie. Bij de Wase Leeuwen was Vukotic de leider, bij STVV viel ons Teixeira op. Kaboré was heel erg sterk namens Mechelen en had ook de nodige aanvallende impulsen, Busi grijpt daardoor ondanks een sterke prestatie net naast het team op rechtsachter.

Middenveld

Op het middenveld hadden we heel veel keuze. Spelers als Bastien, Refaelov en Nuhu grijpen er naast, omdat we kiezen voor heel wat andere topspelers. Van Damme was de belangrijke regulator bij KV Mechelen, Raskin dé ontdekking van Standard op speeldag 1.

Morioka deed opnieuw van zich spreken, dit jaar opnieuw wat hoger op het veld. De match van Heymans was dan weer magistraal in Kortrijk en Steve De Ridder toonde zich dé leider en man van de match op het veld tegen 'zijn' Gent.

Aanval

Voorin kiezen we voor Onuachu en Noubissi. De spits van Genk scoorde in een invalbeurt van een dik halfuur, waarin hij de match helemaal deed kantelen - dankzij hem maakte Pletinckx ook handspel en kon Dessers vanop de stip scoren. Noubissi maakte er dan weer twee voor Beerschot in een match waarin hij ook héél hard werkte.

Dat levert dan onderstaand elftal op: