Jonge Belg krijgt eerste minuten bij Hamburg: "Erg verrast over hoe aanwezig hij was"

Hij was nog maar net aangekomen bij Hamburg, maar voor de jonge Amadou Onana was het niet lang wachten op speelminuten.

Een veelbelovende start voor Amadou Onana (18), die deze zomer Hoffenheim inrulde voor een avontuur bij Hamburg in de 2.Bundesliga. De jonge Belgische middenvelder kreeg zijn eerste minten en maakte meteen indruk op zijn coach, Daniel Thioune: "Ik was aangenaam verrast dat zo'n jonge speler zoveel aanwezig was, hij was al heel mobiel", zo enthousiast was hij in Kicker.

Al had de coach ook meteen wat advies voor de jonge middenvelder. "Ik had graag gezien dat hij wat meer gevaar creeërde," zei hij. Maar Onana lijkt in de uitgebreide Hamburgse kern te zitten voor het seizoen in de 2.Bundesliga...

Onana is een talentvolle, jonge middenvelder die uit de jeugd van Zulte Waregem komt. In 2017 ruilde hij die ploeg in voor Hoffenheim. Deze zomer koos hij voor meer speelkansen bij Hamburg. Onana doorliep alle jeugdreeksen bij de nationale ploegen.