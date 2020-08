Beloften van Club Brugge treden met opvallende naam aan in 1B én gaan in andere provincie hun thuiswedstrijden spelen

De beloften van Club Brugge gaan volgend seizoen onder de naam 'Club NXT' in 1B voetballen. De hoop om op Schiervelde de thuiswedstrijden af te werken is echter afgeschoten door KSV Roeselare. De fans zullen een ommetje moeten maken.

De beloften van Club Brugge werkten de voorbije twee seizoenen hun thuiswedstrijden af in het stadion van respectievelijk KSV Roeselare en KMSK Deinze.

In de Brielmeersen van laatstgenoemde was geen optie. De oranjehemden spelen komend seizoen immers in dezelfde reeks als Club NXT.

Schiervelde? Nee, want...

Schiervelde dan maar? Daar stond KSV Roeselare dan weer niet meer voor open. De withemden kregen geen licentie voor 1B, maar hadden de open plaats toch graag ingenomen.

Ondertussen is duidelijk dat Daknam de thuishaven zal worden voor de jonkies van blauw-zwart. Het stadion is de thuishaven van SC Lokeren-Temse.