Dendoncker eerlijk na uitschakeling: "Gaven niet veel weg, maar creëerden zelf ook weinig"

Na de uitschakeling in de Europa League zit het seizoen erop voor Leander Dendoncker. De motor van Wolverhampton reageerde teleurgesteld achteraf, maar was toch een beetje blij dat hij nu vakantie kan nemen na een lang seizoen.

"Het was een heel zware match, zij hebben alles in de ploeg", was Dendoncker lovend voor tegenstander Sevilla. "Ze hebben niet veel kansen gehad, maar wij ook niet eigenlijk", was hij eerlijk voor de Sporza-microfoon. "Maar we hadden willen doorstoten om dan tegen Manchester United te spelen."

De spelers van Wolverhampton hadden een duidelijke boodschap meegekregen, namelijk op de counter proberen te voetballen met de pijlsnelle Adama Traoré. "Dat lukt in het begin goed, daardoor krijgen we ook die penalty. Maar daarna leden we te veel balverlies. Zolang het 0-0 blijft, is dat geen probleem. Maar dan scoren ze de 0-1 en was het vat een beetje af bij ons", klinkt het.

Vakantie of toch niet?

Dedoncker speelde al zijn 57e wedstrijd van het seizoen. Een mooi aantal, al zat er wel een coronabreak tussen. Maar die zorgde niet echt voor rust en ontspanning. "We zijn al meer dan een jaar bezig ondertussen. De coronabreak kan je niet echt vakantie noemen want we moesten alles nog onderhouden. Nu even vakantie en dan mag Martinez me opnieuw oproepen voor de eerste interlands (op 5/9 en 8/9)", besluit hij al lachend.